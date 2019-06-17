"Когда была "суперсерия", мы отметили, что посещаемость сайта [hockey.by] увеличилась в четыре раза. Мы сочли, что это нужно использовать. Если есть такое противостояние "Динамо" — Захаров, тогда давайте это использовать. Обычно, люди с периферии едут в Минск на игру "зубров". Мы хотим, чтобы минчане приехали в условную Оршу, поэтому в полуфинале "Юность".





На самом деле, это решение не федерации. Впервые собрали орган совет директоров клубов — это его решение. Люди проголосовали за это. Не то, что там «продавили», сделали отдельную дорожку", — сказал Бережков.



