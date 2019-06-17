На открытии Европейских игр в Минске могли выступить Шакира или Иглесиас, но организаторы выбрали российского подрядчика
Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов пояснил, почему на церемонии открытия соревнований выступит оперная певица Анна Нетребко, а также рассказал, кто и западных звезд мог приехать в Минск.
- Почему на церемонии открытия будет петь Анна Нетребко?
- Вопрос соответствия интересам публики, наверное, уместен. Однако на выбор хедлайнера дирекция Игр не влияет. Организацией церемоний открытия и закрытия занимается Минкульт, который заключил контракт с Белгосфилармонией, которая, в свою очередь, подрядила компанию Игоря Крутого.
Анна Нетребко со своим супругом — узнаваемые люди. У певицы заявлен концерт в Минске, помимо церемонии открытия Игр. Свободных билетов в продаже давно нет. У нее есть своя аудитория в Беларуси. Плюс на выбор хедлайнера оказала влияние песня, написанная специально к Играм. Это тема оперного плана. С точки зрения логики выбор удачный.
К тому же хедлайнера нельзя отрывать от всей концепции церемонии. Это взрослое шоу о нашей истории, современности и будущем. Анна и Димаш абсолютно логично вписываются в сценарий церемонии. Нашей концепции вряд ли подошла бы какая-то мировая рок-звезда.
- Вариант привлечения западных топ-артистов был?
- Еще раз: финальным заказчиком является Минкульт, у которого была полная свобода творчества. Режиссер церемонии — белорус Александр Вавилов — создал интересную, очень образную историю Беларуси от истоков до наших дней. Хайпового исполнителя сюда было бы сложно вписать.
- Какие кандидатуры обсуждались?
- Спектр был абсолютно разный. У каждого из возможных генподрядчиков имелась своя концепция. В конкурсе участвовали компании из Италии, Израиля, США и России. У каждой были оригинальная трактовка базового скелета сценария и свой хедлайнер. Раз уж мы выбрали российского подрядчика, обсуждать, могла ли к нам приехать Шакира или Дуа Липа, наверное, уже не очень корректно.
- Какого хедлайнера предлагали американцы?
- Двух артистов, которые могли приехать к нам, я назвал выше. Шакира, Дуа Липа, был Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на "Динамо", — цитирует Котова "Онлайнер".
13:51 17/06/2019
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