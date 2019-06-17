Средняя посещаемость матчей 11-го тура составила 3033 зрителя

Всего игры чемпионата Беларуси на стадионах посмотрели 24262 человека.





Больше всего болельщиков пришло на матч «Динамо» Брест – «Гомель» – 8847. Меньше всего зрителей посетили игру «Минск» – «Неман» – 550 человек.





По средней посещаемости лидерство удерживает брестское «Динамо» – 8558 в среднем ходят на матчи команды Марцела Лички. На второй строчке БАТЭ – 6581. Третья позиция у «Гомеля» – 4992.