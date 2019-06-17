Пацаны заслужили! Футболисты БАТЭ отмечают победу над "Шахтером" в важном матче. Фото в одном из столичных баров сделал болельщик брестского "Динамо", оттого некоторые фамилии на фото не сходятся с лицами, — пишет "Типичный Борисов".





Подписи к фото сделал болельщик брестского "Динамо"



