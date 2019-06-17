Российский бегун был сбит соперником и в падении выиграл забег

На последнем барьере ямайский атлет Омар Маклеод потерял равновесие и упал, зацепив Шубенкова. Российский спортсмен, лидировавший перед финишной линией, также не сумел удержаться на ногах и упал. При этом Шубенков все равно пересек черту первым.





Шубенков выступает на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.