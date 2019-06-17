Президент UFC: Фергюсон — наболее вероятный следующий соперник Хабиба





Слухи о бое Хабиба с Фергюсоном ходят давно.





«Хабиба ожидает бой с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Я не знаю, что нас ожидает в будущем. Фергюсон показал отличный бой с Серроне. Думаю, что теперь Тони может быть следующим бойцом на титульный бой», — сказал Уайт.



