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Президент UFC: Фергюсон — наболее вероятный следующий соперник Хабиба

Президент абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт поделился размышлениями о следующем сопернике российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает Sport24.


Слухи о бое Хабиба с Фергюсоном ходят давно.

«Хабиба ожидает бой с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Я не знаю, что нас ожидает в будущем. Фергюсон показал отличный бой с Серроне. Думаю, что теперь Тони может быть следующим бойцом на титульный бой», — сказал Уайт.


08:53 17/06/2019
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