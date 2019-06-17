Михаил Грабовский: объявляю официально, что моя игровая карьера завершена
Нападающий Михаил Грабовский в эфире передачи "Спорт-клуб" на телеканале ОНТ сообщил, что завершил карьеру хоккеиста.
- Для белорусских болельщиков официально заявляю: я с хоккеем завершил. Как игрок.
Напомним, недавно Грабовский был назначен ассистентом Крэйга Вудкрофта в минском "Динамо".
Наверное, сам для себя решил, что дома сидеть не лучший вариант. Надо чем-то заниматься. Как игрок карьера не позволяет, поэтому хочу попробовать себя в роли тренера.
С Крэйгом знакомы давно. Еще с 2014 года, делали с ним вместе детский лагерь. Знаю, как он ведет игру, готовит команду. Видел его стиль игры, поэтому, думаю, с ним будет достаточно просто.
08:34 17/06/2019