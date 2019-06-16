



Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в аннексированном Крыму. В субботу, 15 июня, 17-летний спортсмен отошел от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert. Были задействованы кинологи. В воскресенье, 16 июня, появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он был мертв. Что стало причиной гибели молодого спортсмена, не сообщается.





Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строку.



