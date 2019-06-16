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Принято постановление "против ядерного терроризма" — на время Европейских Игр

Правительство приняло постановление "О временном приостановлении перемещения источников ионизирующего излучения". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает "Еврорадио".

Действие постановления рассчитано на период проведения II Европейских Игр "с целью предотвращения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей".

Департамент ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям приостанавливает выдачу разрешений на ввоз и вывоз радионуклидных источников I-III категорий. Исключение составят радиофармацевтические препараты с периодом полураспада до 100 дней.

Ограничения будут действовать с 17 июня по 2 июля.

11:55 16/06/2019
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