Принято постановление "против ядерного терроризма" — на время Европейских Игр
Правительство приняло постановление "О временном приостановлении перемещения источников ионизирующего излучения". Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает "Еврорадио".
Действие постановления рассчитано на период проведения II Европейских Игр "с целью предотвращения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей".
Департамент ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям приостанавливает выдачу разрешений на ввоз и вывоз радионуклидных источников I-III категорий. Исключение составят радиофармацевтические препараты с периодом полураспада до 100 дней.
Ограничения будут действовать с 17 июня по 2 июля.
11:55 16/06/2019