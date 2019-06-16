Действие постановления рассчитано на период проведения II Европейских Игр "с целью предотвращения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей".





Департамент ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям приостанавливает выдачу разрешений на ввоз и вывоз радионуклидных источников I-III категорий. Исключение составят радиофармацевтические препараты с периодом полураспада до 100 дней.





Ограничения будут действовать с 17 июня по 2 июля.