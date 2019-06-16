Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Романтическая церемония: футболист Серхио Рамос женился

Романтическая церемония в испанских традициях состоялась в соборе Севильи. 41-летняя Пилар Рубио была в белом платье с длинным шлейфом, в руках у нее был был черный букетик.


33-летний Серхио Рамос прибыл на церемонию в костюме-тройке в легкую клетку и серебристом галстуке.

Рамос — один из самых известных футболистов Испании. Он был капитаном мадридского «Реала» и национальной сборной.

Пилар Рубио — телеведущая.

Пилар и Серхио вместе с 2012 года, у них уже родилось трое сыновей. Обвенчались они в Севилье, где Серхио начинал свою карьеру футболиста в детско-юношеской школе.


11:56 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё