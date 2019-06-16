Романтическая церемония: футболист Серхио Рамос женился
Романтическая церемония в испанских традициях состоялась в соборе Севильи. 41-летняя Пилар Рубио была в белом платье с длинным шлейфом, в руках у нее был был черный букетик.
33-летний Серхио Рамос прибыл на церемонию в костюме-тройке в легкую клетку и серебристом галстуке.
Рамос — один из самых известных футболистов Испании. Он был капитаном мадридского «Реала» и национальной сборной.
Пилар Рубио — телеведущая.
Пилар и Серхио вместе с 2012 года, у них уже родилось трое сыновей. Обвенчались они в Севилье, где Серхио начинал свою карьеру футболиста в детско-юношеской школе.
11:56 16/06/2019