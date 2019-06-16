Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Иоланда Чен: из легкой атлетики все разбежались — кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще — в футбол

Чемпионка мира, известный телекомментатор Иоланда Чен считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена в правах при нынешнем руководстве.

Накануне Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать ВФЛА, ограниченную в правах с ноября 2015 года. Российские спортсмены, получившие допуск от ИААФ, продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 

"Еще больше я убеждаюсь в том, что нужно обязательно реформировать ВФЛА. Президент должен уйти, поскольку он нарушает регламент, занимая несколько должностей. Шляхтин — из другой области и ничего не понимает в легкой атлетике, не знает людей. Ему нужно оставить место тому, кто знает, что делать, и хотя бы попытается исправить положение. 

При нынешнем руководстве ВФЛА не восстановят. Надо срочно проводить реформу! Всему руководству нужно уйти в отставку и провести внеочередные выборы по регламенту, чтобы федерацию возглавили незапятнанные и не вызывающих оскомину у международных структур люди из легкой атлетики. Они смогут договориться и с дисквалифицированными тренерами, чтобы они не работали. 


Это будет совершенно другой уровень отношений и внутри федерации, взаимодействия с тренерами и спортсменами, и коммуникации с ИААФ. 

Из легкой атлетики все разбежались – кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще – в футбол! Все разбежались из-за того, что творится у нас в федерации. 

Самое неприятное — если наша легкая атлетика остается в таком статусе, то федерация не должна проводить никакой работы. С ИААФ спортсмены работают напрямую, а руководители просто сидят и получают деньги", — как передает sport-express.ru, сказала Чен.


08:57 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё