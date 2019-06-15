Анна Гришкевич: Беларусь – самое родное, что у меня есть





Волейболистка рассказала, почему не сможет играть за другую страну.









– Очень много отдавала и сборной, и «Минчанке». Отдавала здоровье, играла со сломанной ногой. Наверное, было какое-то недопонимание с тренером. Мое право решать, куда ехать. Оно не должно зависеть от каких-то посторонних людей. Но я не держу зла на Виктора Гончарова. Он ничего плохого мне не сделал. Желаю ему всего наилучшего.





– Когда говорят о смене гражданства, ты говоришь про патриотизм. Интересно, что вкладывает в это понятие девушка, родившаяся в XXI веке?





– Наверное, просто не могу представить, что у меня на груди будет нарисован другой флаг, будет другая форма. Хотела бы в перспективе выступить на Олимпийских играх, понимаю, что у Беларуси шансов меньше на это. Понимаю, что просто не смогу играть за другую страну. Беларусь – самое родное, что у меня есть, – сказала Гришкевич.



