"Не вижу ничего плохого, если белорусы поддерживали сборную Германии. Может быть, кто-то всю жизнь болеет за "Бундестим". Эта команда — эталон футбола. Ненормально, если человек в последний момент начинает поддерживать соперника.





Когда я играл в Германии, ни разу не слышал оскорбительных кричалок в адрес клуба. Люди поддерживали, даже когда команда проигрывала несколько матчей подряд. Культура боления у немцев — в крови. В Беларуси другая ситуация. Есть результат — гладят по пятой точке. Нет — хотят по ней надавать. Грубо, но это правда. Болельщики не умеют радоваться победам. Отсюда и оскорбления футболистов. Игроки все читают и ощущают негатив. Раньше после матча заходил в интернет и видел тучу оскорблений.





Кто их пишет? Люди, которые ничего не добились и просто клацают по клавиатуре. Увидеть бы там аргументированную критику. Никто не спорит, сыграл плохо — получи по шапке. Но переходить на личности, оскорблять семью и окружение футболиста — это неправильно.









В отборе на чемпионат Европы шансов не было. Резонно мы не увидели и результата. Только победами сборная вернет болельщиков на стадион. Еще, как вариант, свободный вход и бесплатное пиво. В марте следующего года матч с грузинами в Лиге наций — шансы есть. Нужно встряхнуть футболистов и болельщиков. Если мы с братом не закончим с футболом, то поможем сборной на поле", — цитирует игрока TUT.by



