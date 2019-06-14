Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве

В связи с тяжелым состоянием 18-летнего молодого человека следователи пробыли в его палате всего две минуты. Из-за раны на горле Максим практически не мог говорить, поэтому в основном кивал или слегка качал головой в ответ на вопросы.





Он подтвердил, что в день убийства находился в коттедже со своими матерью и братом. Также сотрудникам удалось прочитать по его губам, что юноша не помнит о произошедших там событиях. Последним его воспоминанием является возвращение домой с ЕГЭ.





Отмечается, что Соколов до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и, согласно прогнозу врачей, сможет произносить отдельные звуки только через неделю.





Инцидент произошел 13 июня. Младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его старший брат Максим напал с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом. Рядом с ней находился истекающий кровью Максим, которого в дальнейшем госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.





Позднее младшего сына хоккеиста задержали по подозрению в убийстве матери и ранении брата.





На допросах 15-летний подросток путался в показаниях и сообщал противоречивую информацию, а свою вину признал лишь частично. Изначально он рассказал, будто брат пришел к нему с ножом и собирался зарезать с целью совершения ритуального убийства. Также фигурировала версия о том, что, убив мать, Максим пытался совершить суицид, но не смог, после чего на него бросился младший брат.



