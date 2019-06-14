Александр Глеб: еще попытку в надежде на сына? Достаточно





Александр, после рождения Сашеньки, вы говорили, что думаете и про наследника. Как отреагировали после узи, когда узнали, что на этот раз тоже девочка?

Я по-настоящему счастлив, что у меня три дочки. Для меня неважно — мальчик, девочка, главное, чтобы росли здоровенькие. Я уже немножко по-другому смотрю на эти вещи, Бог так распорядился. И мне нравится быть папой — это трогательно и незабываемо.





Еще попытку сделаете?

Достаточно. Для женщины беременность тоже стресс, это огромное счастье, но и испытание.





А кто в футбол играть будет? Кому талант передавать?

Думаю, папа сыграл за всех (улыбается). А игроки всегда найдутся.





Некоторые ваш уход из БАТЭ связывали с грядущим пополнением в семействе. Признайтесь — ушли в декрет?

Да — ушел в декрет и счастлив быть отцом трех дочек (улыбается). А если серьезно, не спешу загадывать — жизнь все расставит по своим местам, — цитирует "Комсомольская правда".



