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Александр Глеб: еще попытку в надежде на сына? Достаточно

Бывший полузащитник борисовского БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после появления в семье третьей дочери.


Александр, после рождения Сашеньки, вы говорили, что думаете и про наследника. Как отреагировали после узи, когда узнали, что на этот раз тоже девочка?
Я по-настоящему счастлив, что у меня три дочки. Для меня неважно — мальчик, девочка, главное, чтобы росли здоровенькие. Я уже немножко по-другому смотрю на эти вещи, Бог так распорядился. И мне нравится быть папой — это трогательно и незабываемо.

Еще попытку сделаете?
Достаточно. Для женщины беременность тоже стресс, это огромное счастье, но и испытание.

А кто в футбол играть будет? Кому талант передавать?
Думаю, папа сыграл за всех (улыбается). А игроки всегда найдутся.

Некоторые ваш уход из БАТЭ связывали с грядущим пополнением в семействе. Признайтесь — ушли в декрет?
Да — ушел в декрет и счастлив быть отцом трех дочек (улыбается). А если серьезно, не спешу загадывать — жизнь все расставит по своим местам, — цитирует "Комсомольская правда".


21:11 14/06/2019
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