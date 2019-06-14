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Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин

Американский бренд спортивной одежды Nike выпустил новую модель женских кроссовок, напоминающих по форме утюг, и разозлил девушек. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Nike

Покупательницы решили, что кроссовки Nike Air Max FF 720, имеющие прозрачную пластиковую подошву и два выреза по бокам, напоминают предмет бытовой техники. Пользовательницы сети разозлились на бренд и заявили, что этот продукт несет неверный посыл, пишет lenta.ru

«То есть теперь нам надевать утюги вместо кроссовок? Вау!» — возмутилась одна пользовательница Twitter. «Конечно, такую же пару выпустят и для мужчин», — написала другая комментаторша с сарказмом. «Почему они продолжают выпускать такой отстой!? Брр. Nike, ну вы чего?» — раздосадовалась третья девушка. «Феминистки не обрадуются этим кроссовкам», — заметила еще одна покупательница.

Nike Air Max FF 720 должны поступить в продажу с 20 июня. Модель будет представлена в сером и черном цвете. Издание уточняет, что в продвижении новой модели участвовали звезда английского женского футбола Фрэн Кирби и теннисистка Лаура Робсон.

В апреле производитель станков для бритья Gillette показал в рекламной кампании, как женщина бреет руки, и навлек гнев зрительниц. На видео несколько героинь удаляют волосы с разных частей тела перед отдыхом на пляже. Пользователи соцсетей посчитали, что реклама может развить паранойю у молодых девушек по поводу «волосатых» рук.


19:54 14/06/2019
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