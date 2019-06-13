Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Максим Соколов. Фото: Александр Кулебякин / Интерпресс / ТАСС





Тело женщины «с явными признаками насильственной смерти» было обнаружено 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил Следственный комитет. Сотрудники местного следственного управления возбудили уголовное дело об убийстве. Портал 47 news пишет, что погибшая женщина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Авангард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине. Об этом же сообщает Telegram-канал «112». Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что убитая — жена хоккеиста Максима Соколова Ирина.





Нападавшим, по данным СМИ, был их 18-летний сын Максим.





В Следственном комитете же заявили, что «также обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями», он госпитализирован.





На осмотр места убийства выехали следователи и криминалисты.





В пресс-службе хоккейного клуба СКА, а также в администрации Всеволожского района Ленинградской области не ответили на звонки РБК.





По данным СМИ, о произошедшем соседям рассказал другой сын хоккеиста.





Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года, победитель Евротура 2005 года, заслуженный мастер спорта. Играл на позиции вратаря. После окончания спортивной карьеры работал тренером в ХК «Атлант», а также в СКА. 27 мая ему исполнилось 47 лет.



