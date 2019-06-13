Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

По данным СМИ, на женщину напал ее сын, которого, как и ее супруга, зовут Максим. Его отец — вратарь, выступавший за СКА и «Авангард», чемпион России.

Максим Соколов. Фото: Александр Кулебякин / Интерпресс / ТАСС

Тело женщины «с явными признаками насильственной смерти» было обнаружено 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил Следственный комитет. Сотрудники местного следственного управления возбудили уголовное дело об убийстве. Портал 47 news пишет, что погибшая женщина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Авангард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине. Об этом же сообщает Telegram-канал «112». Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что убитая — жена хоккеиста Максима Соколова Ирина.

Нападавшим, по данным СМИ, был их 18-летний сын Максим.

В Следственном комитете же заявили, что «также обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями», он госпитализирован.

На осмотр места убийства выехали следователи и криминалисты.

В пресс-службе хоккейного клуба СКА, а также в администрации Всеволожского района Ленинградской области не ответили на звонки РБК.

По данным СМИ, о произошедшем соседям рассказал другой сын хоккеиста.

Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года, победитель Евротура 2005 года, заслуженный мастер спорта. Играл на позиции вратаря. После окончания спортивной карьеры работал тренером в ХК «Атлант», а также в СКА. 27 мая ему исполнилось 47 лет.


18:51 14/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...
Павел Севярынец
Хочаш, каб у царкве спявалі па-беларуску?...
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё