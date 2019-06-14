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Антон Матвеенко: «Почему белорусских футболистов называют «топорами»?

Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится».

Игрок «Витебска» Антон Матвеенко ответил на вопрос о том, почему у некоторых белорусских игроков прозвище «топор».

– Почему белорусских футболистов называют «топорами»?

– Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится. Зрелищной игры нету. Во главу угла ставится результат.

– Кто главный топор из тех, кого ты видел?

– Коля Золотов, – сказал Матвеенко.


by.tribuna.com
17:24 14/06/2019
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