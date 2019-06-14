Антон Матвеенко: «Почему белорусских футболистов называют «топорами»?

Игрок «Витебска» Антон Матвеенко ответил на вопрос о том, почему у некоторых белорусских игроков прозвище «топор».





– Почему белорусских футболистов называют «топорами»?





– Наверное, у нас такой стиль игры: строго сзади, а впереди как получится. Зрелищной игры нету. Во главу угла ставится результат.





– Кто главный топор из тех, кого ты видел?





– Коля Золотов, – сказал Матвеенко.



