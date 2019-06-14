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Впервые в истории НБА чемпионом стала канадская команда

В шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Торонто Рэпторс победили Голден Стэйт Уорриорз и стали чемпионами.


Игра в Окленде завершилась со счетом 114:110. Вся финальная серия закончилась со счетом 4:2 в пользу Рэпторс.

За восемь секунд до финальной сирены защитник Голден Стэйт Стефен Карри при счете 110:111 не смог попасть в корзину с трехочковой дистанции, что и стало ключевым моментом в поединке.


Источник: "Новое время"
14:57 14/06/2019
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