Впервые в истории НБА чемпионом стала канадская команда
В шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Торонто Рэпторс победили Голден Стэйт Уорриорз и стали чемпионами.
Игра в Окленде завершилась со счетом 114:110. Вся финальная серия закончилась со счетом 4:2 в пользу Рэпторс.
За восемь секунд до финальной сирены защитник Голден Стэйт Стефен Карри при счете 110:111 не смог попасть в корзину с трехочковой дистанции, что и стало ключевым моментом в поединке.
Источник: "Новое время"
14:57 14/06/2019