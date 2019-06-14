Впервые в истории НБА чемпионом стала канадская команда





Игра в Окленде завершилась со счетом 114:110. Вся финальная серия закончилась со счетом 4:2 в пользу Рэпторс.





За восемь секунд до финальной сирены защитник Голден Стэйт Стефен Карри при счете 110:111 не смог попасть в корзину с трехочковой дистанции, что и стало ключевым моментом в поединке.



