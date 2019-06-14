Дарья Юркевич. Фото: twitter.com/IBU_WC





— Чемпионату мира 2016 года предшествовала неприятная ситуация в Рупольдинге. На финишный круг третьего этапа эстафеты Надежда Писарева отправилась первой, опережая на 10 секунд украинку. Но перед подъемом заметно сбавила скорость, а на горке вообще перешла на шаг. После спуска Надя окончательно остановилась и что-то натужно объясняла подбежавшему к ней Королькевичу. После уговоров гонку все-таки продолжила и вам она передала эстафету только 11-й. Что тогда с ней случилось? В официальную версию про мышечные судороги никто из экспертов не поверил.





— Там длинная была цепочка. Еще на третьем этапе в Поклюке Надя перенесла пищевое отравление. Тогда много кого прихватило: у меня живот болел, у Ани Солы. Писаревой было особенно плохо, ей даже облегченные нагрузки дали на новогоднем сборе, который самый интенсивный всегда. В Рупольдинге на эстафету планировали либо Писареву, либо Солу. У Нади спросили, готова ли бежать, она ответила, что готова. Видимо, не рассчитала силы или не хотела показывать неготовность. Она ведь со стойки первой ушла, давление на нее было колоссальное. И на последней петле Надя просто встала, ноги уже не слушались. Она уже думала сходить, Королькевич ее догнал, как-то уговорил продолжить. Мне Надя передала этап уже 11-й.





— Хорошо помню ту эстафету. После нее наш интернет-форум взорвался. Не читали комментарии?









— Не верьте тем, кто говорит, что не читает. Все читают, еще и обсуждают потом. Я это делала регулярно. Где-то подрасстроишься, а иногда смешно становится. В основном у людей жесткие выводы. Понять их можно: они думают, что мы там по заграницам шатаемся за народные деньги, шмотки, подарки, зарплата, а о результате даже не думаем. Они имеют право так думать, поскольку отработать даже две тренировки в день гораздо проще, чем выдать 8-часовую смену в литейке при такой погоде. У меня к болельщикам претензий нет. За редким исключением. Кто-то после той эстафеты написал Наде: «Чтоб ты сдохла!»





— У нас на прессболовском форуме?





— Нет, в инстаграме. Я тогда бросилась за нее заступаться и начала отвечать хаму прямо на той же странице. Ладно, когда нам пишут: «Бросайте биатлон, идите на рынок помидорами торговать», но когда такое желают молодой девушке…