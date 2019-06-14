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БФФ хочет, чтобы футбольную сборную тренировал белорус

Белорусская федерация футбола (БФФ) хочет, чтобы главным тренером сборной был белорусский специалист. Об этом первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик сообщил в интервью "Прессболу".

По его словам, сейчас федерация рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера сборной. "Но хотим, чтобы это снова был отечественный специалист, который надолго не отрывался от белорусского футбола. В идеале — постоянно жил в нашей стране и следил за игроками, то есть чувствовал все изнутри. Озвучим одну или две фамилии на скором заседании исполкома в третьей декаде июня. А дальше ему решать, утвердить или нет", — поделился планами Вергейчик.

Главными задачами нового тренера он назвал две — омолодить команду и "выстроить её игру с учётом наших целей в ближайшем будущем".

Игорь Криушенко, который возглавлял футбольную сборную Беларуси, был уволен с должности 13 июня после того, как команда получила четыре поражения подряд в отборочном туре Евро-2020.

09:23 14/06/2019
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