БФФ хочет, чтобы футбольную сборную тренировал белорус

По его словам, сейчас федерация рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера сборной. "Но хотим, чтобы это снова был отечественный специалист, который надолго не отрывался от белорусского футбола. В идеале — постоянно жил в нашей стране и следил за игроками, то есть чувствовал все изнутри. Озвучим одну или две фамилии на скором заседании исполкома в третьей декаде июня. А дальше ему решать, утвердить или нет", — поделился планами Вергейчик.





Главными задачами нового тренера он назвал две — омолодить команду и "выстроить её игру с учётом наших целей в ближайшем будущем".





Игорь Криушенко, который возглавлял футбольную сборную Беларуси, был уволен с должности 13 июня после того, как команда получила четыре поражения подряд в отборочном туре Евро-2020.



