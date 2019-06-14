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«Что с них взять, если они по мячу через раз попадают»

Экс-игрок сборной Беларуси Андрей Островский поделился мнением о провале команды на старте отбора к ЕВРО-2020.

«А кто виноват, когда команда проигрывает? Конечно, тренер. Говорю с позиции не бывшего игрока, а человека, которому уже сорок пять лет, который и сам тренером поработал, имеет свой бизнес и жизненный опыт. Конечно, смена наставника назрела. Но не он один виноват. Игроки – тоже. Что с них взять, если они, грубо говоря, по мячу через раз попадают. А лидеры у нас есть? Мартынович – капитан в «Краснодаре», постоянно занимающем высокие места в чемпионате России. Но в сборной он не «дядька», который должен гонять всех по полю. У Стасевича, мне кажется, уровень игры в БАТЭ другой. В клубах наши парни выступают лучше. Наверное, оттого, что мотивация другая. В сборную приезжают проветриться. А клуб – другое дело, там и оштрафовать могут, и много чего еще», – заявил Островский в интервью «Прессболу».


09:08 14/06/2019
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