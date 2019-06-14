



Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.





Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял 20-е место (118,1 млн евро).





1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 252,2 миллиона евро





2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6





3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,9





4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4





5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4





6. Садьо Мане («Ливерпуль») – 157,8





7. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2





8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2





9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8





10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 137,1