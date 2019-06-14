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Аналитики: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory.


Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял 20-е место (118,1 млн евро). 

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 252,2 миллиона евро

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,9

4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4

5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4

6. Садьо Мане («Ливерпуль») – 157,8

7. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2

8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2

9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8

10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 137,1

08:47 14/06/2019
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