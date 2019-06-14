- Чемпионату мира 2016 года предшествовала неприятная ситуация в Рупольдинге. На финишный круг третьего этапа эстафеты Надежда Писарева отправилась первой, опережая на 10 секунд украинку. Но перед подъемом заметно сбавила скорость, а на горке вообще перешла на шаг. После спуска Надя окончательно остановилась и что-то натужно объясняла подбежавшему к ней Королькевичу. После уговоров гонку все-таки продолжила и вам она передала эстафету только 11-й. Что тогда с ней случилось?





–Там длинная была цепочка. Еще на третьем этапе в Поклюке Надя перенесла пищевое отравление. Тогда много кого прихватило. Писаревой было особенно плохо, ей даже облегченные нагрузки дали на новогоднем сборе, который самый интенсивный всегда. В Рупольдинге на эстафету планировали либо Писареву, либо Солу. У Нади спросили, готова ли бежать, она ответила, что готова. Видимо, не рассчитала силы или не хотела показывать неготовность. Она ведь со стойки первой ушла, давление на нее было колоссальное. И на последней петле Надя просто встала, ноги уже не слушались. Она уже думала сходить, Королькевич ее догнал, как-то уговорил продолжить. Мне Надя передала этап уже 11-й.





- Хорошо помню ту эстафету. После нее наш интернет-форум взорвался. Не читали комментарии?





– Не верьте тем, кто говорит, что не читает. Все читают, еще и обсуждают потом. Я это делала регулярно. Где-то расстроишься, а иногда смешно становится. В основном у людей жесткие выводы. Понять их можно: они думают, что мы там по заграницам шатаемся за народные деньги, шмотки, подарки, зарплата, а о результате даже не думаем. Они имеют право так думать, поскольку отработать даже две тренировки в день гораздо проще, чем выдать 8-часовую смену в литейке при такой погоде. У меня к болельщикам претензий нет. За редким исключением. Кто-то после той эстафеты написал Наде «чтоб ты сдохла!» – сказала Юркевич