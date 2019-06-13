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Кубарев возглавил латвийский клуб «Елгава»

53-летний белорусский специалист Олег Кубарев возглавил аутсайдера латвийского чемпионата.


Как сообщается на официальном сайте латвийского клуба, новым наставником «Елгавы» стал белорусский специалист Олег Кубарев, сменивший на этом посту Марьяна Пахаря.

В тренерский штаб Кубарева войдут также белорусские специалисты. Один из которых уже принял участие в тренировках команды – это Павел Евсеенко.

Отмечается, что последним местом белорусского наставника был футбольный клуб «Рига», пишет sportnaviny.com



Дмитрий Степанец
17:41 13/06/2019
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