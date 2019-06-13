Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»





Наиболее вероятной кандидатурой является итальянец Маурицио Сарри. Однако «Ювентус» попытался переманить наставника «Сити». Руководство туринского клуба предлагало Х.Гвардиоле зарплату в 20 миллионов евро в год. Но испанец ответил на предложение «Ювентуса» отказом.





Об уходе М.Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса» стало известно в мае. Итальянец возглавил клуб в 2014-м и пять раз привел его к победе в чемпионате.





Под руководством испанца «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона 2018/19. Это второе чемпионство Х.Гвардиолы с тех пор, как он возглавил клуб в 2016-м. До этого специалист работал в «Баварии» и «Барселоне». Он по три раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии.





«Ювентус» по итогам прошедшего сезона в 37-й раз выиграл чемпионат Италии.



