Звезда испанского футбола: Беларусь – красивая страна, хорошие люди
На конференции УЕФА по вопросам развития массового футбола ее основной гость, легенда мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес рассказал о своих впечатлениях о Минске, Беларуси и матче с БАТЭ, пишет "Прессбол".
- Я очень рад снова побывать в Минске. Приятно приезжать в Беларусь — красивая страна, хорошие люди. Правда, не успел толком ничего посмотреть. Зато счастлив посетить конференцию. Это очень важная работа, связанная с развитием детского футбола.
- Вы играли против БАТЭ в Минске в 2008 году. Может быть, помните этот матч?
- Было очень холодно… Да. Я, увы, не помню, когда точно это было, но игру в Минске помню. Было действительно жутко холодно, но нас согревала атмосфера на стадионе — люди даже в такую погоду пришли поддерживать свою команду и смотреть футбол. Это очень приятные воспоминания. И мне приятно сюда вернуться.
12:30 13/06/2019