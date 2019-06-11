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Соболенко проиграла сопернице с 214-м местом в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая занимает 10-е место в рейтинге WTA, проиграла в первом раунде турнира в Нидерландах Дестани Айяве из Австралии (214 WTA).

В первом сете Соболенко уступила 6:7 (3:7), после уверенно отыгралась — 6:1, но в решающем третьем сете счет был 4:6, и таким образом белоруска покинула турнир уже на стартовом этапе, пишет euroradio.fm/

На этой неделе Арина Соболенко вернулась на 10-е место в рейтинге WTA, вытеснив из топового списка Серену Уильямс.


19:59 11/06/2019
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