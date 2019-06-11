



Сборная — это живой организм. Состоящий из главного тренера, маркетинговой службы и отдельных игроков, среди которых можно набрать минимум 10 известных человек для отдельного промо. Давайте разбираться.





Первое. Я уже писал в свое время, что игрок сборной хотя бы должен понимать, за сборную какой страны он играет. Судя по некоторым своим интервью, Денис Поляков не видит значительной разницы между нашей страной, Россией и Союзным государством. Помню, что к его интервью и последующей реакции был значительный резонанс. И вовсе не в пользу Дениса. Нам ехать в Борисов болеть за Полякова?





Но отставим в сторону Дениса. В конце концов, в национальной команде еще 10 человек. Однако никто из них не годится на роль лидера. Никто не хочет ехать на трибуны за Ковалева, Полякова и даже Савицкого. Почему? Может, потому, что никто из игроков не рвет майку, не рвет в СМИ и на поле душу за сборную? Да, отдают силы, но и только… Не рвут душу и болельщики в ответ.





Итак, второе. Отсутствие лидера. Им может быть тренер. Им может быть игрок или группа игроков. Но когда я читаю репортажи с пресс-конференций Криушенко, мне уже хочется держаться подальше от сборной. Грустные усы Криушенко отвечают на вопрос так же скудно, как сборная управляет игрой. Давайте по правде. Игорь Криушенко никому не интересен. Возможно, даже собственным игрокам.





Давай вспомним других тренеров. Да, Малофеев оскандалился в конце своего тренерского пути в сборной, однако был и героический отбор, когда едва не опередили украинцев. Да, Штанге был популистом, но он умел зажигать сердца людей — как спортивных чиновников, так и болельщиков. Я пойму поражение от немцев. Но не пойму отсутствие победы над североирландцами дома. Уверенной победы, иначе зачем нам вообще интересоваться сборной, которая не сильно интересуется собой? И я уверен, сборная уверенно не победит. Потому что нет у нее тренера-мотиватора. Да и игроков. Раньше мы приходили на трибуны за Валика и Хаца, за вратарей, стоявших стеной, динамовцев еще из состава нашего флагмана в СССР. В конце концов, Сергей Герасимец, забивавший голландцам в том самом победном поединке, тоже был выходцем из вполне успешной дружины 1991 года… Сегодня таких игроков нет.





И третье. Возможно, самое главное. Не я это придумал. Сегодня мы наблюдаем очевидный кризис госидеологии. Никто внятно не может объяснить преимущества нынешнего строя хотя бы на примере Европейских игр. Целая госмашина брошена на объяснение преимуществ Игр, но нарочито бодрые интонации дикторов ничего не решают: время упущено, нужно было объяснять еще с прошлого года, а то сейчас мероприятие представляется спартакиадой народов мира. Можно реветь через микрофон хоть каждую остановку: "Прочувствуй атмосферу". Но народ только фыркает прямо при прослушивании. Можно сделать хоть 10 фан-зон, только вот кто объяснил, ради чего это все, — написал Караичев на tut.by.



