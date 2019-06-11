Эксперт: Никто не станет спонсировать «вторую лигу»

До старта II Европейских игр около двух недель, а продано только 68% билетов. Дирекция соревнований ожидала приезда 30 тысяч туристов, но судя по проданным иностранцам билетам их приедет не больше 19,5 тысяч, пише т Завтра твоей страны.

Полностью убыточный проект

Билеты на соревнования стоят от 2 до 20 евро. Если брать по максимуму, то за проданные иностранцам 19,5 тысяч билетов организаторы выручат около 390 тысяч евро. Если все без исключения эти гости пробудут в стране все время соревнований, с 21 по 30 июня, то могут потратить в столице около 9,7 миллионов евро. Как раз в 10 раз меньше, чем заявленные первоначально организаторами затраты на организацию мероприятия.





Около 153 миллионов рублей пошло на II Европейские игры из республиканского бюджета, еще 77 миллионов − из резервного фонда президента. То есть на соревнования потратили сумму эквивалентную не менее 100 миллионам долларов. И не менее 8 миллионов долларов привлекли у бизнеса.





С экономической точки зрения окупаемость проектов, наподобие II Европейских игр уходит в бесконечность, а их убыточность детерминирована, отмечает независимый эксперт в экономике Леонид Фридкин.





Даже более престижные турниры не приносят значительной прибыли. Что уж говорить про Европейские игры. Это странный и мало для кого привлекательный проект, за которым следит не много болельщиков. Да и Минск не так известен и не так интересен, чтобы спортивное состязание стало стимулом для притока туристов.





− Для страны с не очень богатой экономикой, как Беларусь, стремление стать местом проведения разнообразных спортивных турниров выглядит несколько странно, − говорит Леонид Фридкин.





Огромные вложения в строительство спортивных арен, которые бóльшую часть времени простаивают, всегда окупаются с большим трудом.





− Есть много примеров, когда страны с более чем скромной экономикой из-за тщеславия или в надежде на бурное развитие туризма вкладывают в спортивную инфраструктуру большие деньги. Но эти вложения не окупаются, − считает эксперт.





Власти словно не замечают, что имиджевые проекты становятся для белорусской экономики слишком дорогим удовольствием.





− Мы вписались в заранее убыточный проект. Меня не удивляет, когда Сергей Румас спрашивает, почему от Запада нет денег. Удивляет то, что надеялись получить эти деньги: никто не станет спонсировать «вторую лигу», − объясняет спортивный журналист Сергей Щурко.

Европейские игры не так уж интересны

Европейские игры, безусловно, разбавят серые будни жителей столицы. Порадуются соревнованиям и россияне.





− Абсолютное большинство болельщиков будет из России. Это туристы, которые и без того часто приезжают на уикенды в Беларусь. А тут есть возможность хорошо провести время, тем более что Россия опять будет бороться за первое место в командном зачете, − говорит Сергей Щурко.





А вот другие иностранцы на эти соревнования массово не рвутся, потому что игры не конкурируют даже с чемпионатами мира и Европы, отмечает журналист. Причин для массового притока гостей в связи с проведением Европейских игр нет. И бонусов в виде роста туристов из стран Запада и притока валюты, которую они здесь будут тратить, ожидаемо, не предвидится.





Более того, многих потенциальных туристов отпугивает рынок гостиничных услуг.





− Они не готовы платить за четырех- и пятизвездочные отели столько, сколько указано в прейскурантах минских гостиниц. Это большая ошибка, которую допустили еще при подготовке к Чемпионату мира по хоккею. Надо было сосредоточиться на гостиницах эконом класса, а не на дорогостоящих, − считает Леонид Фридкин.





Эксперты не видят бонусов, которые бы обосновали финансовые убытки. Для продвижения страны это не лучший вариант. А продвигать спорт можно за гораздо меньшие деньги, отмечает Сергей Щурко.



