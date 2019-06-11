Новичок БГК им. Мешкова, олимпийский чемпион-2012 в составе сборной Франции Уильям Аккамбре рассказал о карьерных достижениях и увлечениях.





- Ваши родные Канны известны кинофестивалем. Вас можно назвать киноманом?





– Пожалуй, да. Много смотрю телевизор, разные фильмы. Любимые — «Властелин колец», «Бэтмен». Обожаю фантастику.





- А сериал «Чернобыль» смотрели?





– Пока нет, но надо бы глянуть. Во Франции все сейчас только и говорят об этом фильме. Мне уже стало интересно.





- Беларусь ведь сильно пострадала от чернобыльской аварии…



