Цеслер придумал свой логотип к Европейским играм

А какой официальный логотип Игр?

Официальный логотип Вторых Европейских игр был презентован 7 юля 2018 года. Одним из условий конкурса идей было обращение к слогану игр: «Иди за мечтой». Авторы – к сожалению, таки не ясно, кто создал это лого, – аппелировали к белорусской легенде о папарць-кветке, которая цветет в Купальскую ночь.