У Александра Глеба родилась еще одна дочь
Днем 10 июня в 6-м роддоме Минска супруга экс-игрока борисовского БАТЭ Александра Глеба Светлана родила знаменитому футболисту вторую дочку. Новорожденную назвали Арина.
- Мы с Сашей заранее придумали имя для нашей девочки, решили назвать ее Арина, — вскоре после родов рассказала "Комсомолке" счастливая мама. — Мы снова выбрали 6-й роддом, в котором ранее появилась Сашенька, и где нам очень понравилось. Для меня было важно, чтобы муж все время — и во время родов, и после — находился рядом. Плюс здесь квалифицированные, опытные врачи, я очень довольна — и в человеческом, и в профессиональном отношении. Мы очень благодарны Людмиле Николаевне Кеде и Антонине Антоновне Мороз, которые принимали роды. Все прошло хорошо. К появлению третьей дочери семья подготовилась заранее (Анастасия — дочь Светланы от первого брака, которую Александр тоже называет дочкой).
11:25 11/06/2019