Максим Мирный: заглушал боль таблетками с 2012 года





- Мог бы я цепляться за теннис, за какой-то результат? Наверное, мог. Но почувствовал, что уже насытился. Был и 1-м, и 20-м, и 50-м. Хватит.





Не хотелось приближаться к инвалидности, ибо травма локтя с каждым игровым сезоном усугублялась все больше. Заглушал ее болеутоляющими таблетками с 2012 года, и необходимые дозы постепенно возрастали. Я человек, которому хочется полноценно прожить оставшийся отрезок.



