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Максим Мирный: заглушал боль таблетками с 2012 года

Известный белорусский теннисист Максим Мирный, завершивший профессиональную карьеру в конце прошлого года, в большом эксклюзивном интервью журналисту "Прессбола" Сергею Версоцкому рассказал о своем уходе из большого спорта.


- Мог бы я цепляться за теннис, за какой-то результат? Наверное, мог. Но почувствовал, что уже насытился. Был и 1-м, и 20-м, и 50-м. Хватит. 

Не хотелось приближаться к инвалидности, ибо травма локтя с каждым игровым сезоном усугублялась все больше. Заглушал ее болеутоляющими таблетками с 2012 года, и необходимые дозы постепенно возрастали. Я человек, которому хочется полноценно прожить оставшийся отрезок.


09:41 11/06/2019
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