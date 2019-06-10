Шуневич отказался называть конкретные фамилии. Он лишь сообщил, что кроме главного тренера весь остальной тренерский штаб будет состоять из белорусов.





"Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров", — добавил он.