Лукашенко потребовал не тащить легионеров в белорусский хоккей

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Лукашенко, встречаясь в понедельник с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск", поинтересовался, как сейчас обстоят дела в клубе.





Президент подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров. "Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть", - потребовал Лукашенко.





"Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова - и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) - пусть идут и играют. Не могут - значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф - нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают", - отметил глава государства.





Глава Беларуси подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.



