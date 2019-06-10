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Лукашенко потребовал не тащить легионеров в белорусский хоккей

Александр Лукашенко сегодня заявил, что в белорусском хоккее должны играть свои игроки, а не легионеры.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Лукашенко, встречаясь в понедельник с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск",  поинтересовался, как сейчас обстоят дела в клубе.

Президент подчеркнул, что в стране не собираются финансировать легионеров. "Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть", - потребовал Лукашенко.

"Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова - и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) - пусть идут и играют. Не могут - значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф - нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают", - отметил глава государства.

Глава Беларуси подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.


15:41 10/06/2019
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