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Первые зрители II Европейских игр приехали в Беларусь по безвизовому режиму

Первые двое болельщиков II Европейских игр — из Чехии и Германии —приехали 10 июня в Беларусь по безвизовому режиму, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Гродненскую правду.


Болельщики уже прошли таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска «Берестовица». Туристы направляются в Минск, чтобы поддержать свои команды на международном соревновании.

В пункте пограничного контроля «Берестовица» рассказали, что, предъявив аккредитацию или билет на любое спортивное соревнование в рамках II Европейских игр, «спортивные туристы» могут воспользоваться отдельным каналом движения и пройти таможенный досмотр без очереди.

Напомним, что безвизовый режим действует в Беларуси с 10 июня по 10 июля.


14:16 10/06/2019
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