Первые зрители II Европейских игр приехали в Беларусь по безвизовому режиму
Первые двое болельщиков II Европейских игр — из Чехии и Германии —приехали 10 июня в Беларусь по безвизовому режиму, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Гродненскую правду.
Болельщики уже прошли таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска «Берестовица». Туристы направляются в Минск, чтобы поддержать свои команды на международном соревновании.
В пункте пограничного контроля «Берестовица» рассказали, что, предъявив аккредитацию или билет на любое спортивное соревнование в рамках II Европейских игр, «спортивные туристы» могут воспользоваться отдельным каналом движения и пройти таможенный досмотр без очереди.
Напомним, что безвизовый режим действует в Беларуси с 10 июня по 10 июля.
14:16 10/06/2019