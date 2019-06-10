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Нойер удивлён: Не понимаю, как можно болеть против своей страны?

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен поддержкой команды в матче против Беларуси, который состоялся 8 июня на Борисов-Арене и завершился со счетом 0:2.

Фото: Anas Alsaidy / flickr.com

«Безусловно, это очень приятно, и это имеет огромное значение для нас, что столько людей скандировали «Германия», гнали нас вперед. Если честно, то это было неожиданно. Я заметил, что многие болельщики были не немцами, но это не имеет значения. Да, поддержка была сумасшедшей, складывалось ощущение, что мы играем дома. Только я не понимаю одного — как можно болеть против своей страны?» — цитирует Нойера Football.by


13:27 10/06/2019
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