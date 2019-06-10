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Прощальную вечеринку устроит смертельно больной бывший футболист «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, имеющий неизлечимое заболевание, объявил о прощальном вечере. Приглашение опубликовано в Twitter-аккаунте голландского спортсмена.

Фото: @broxi63

Встреча пройдет 28 июня в одном из отелей в Глазго, Шотландия. В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц. О вечере он сообщил с помощью устройства генерации речи, поскольку утратил способность говорить.

Сейчас футболист полностью парализован. О своем заболевании Риксен, находящийся в больнице в Глазго, узнал в 2013 году. В Шотландии он сможет легально прибегнуть к эвтаназии.

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит». В составе российского клуба он стал чемпионом страны, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.


lenta.ru
13:04 10/06/2019
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