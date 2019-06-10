



- Как вы делили съемную квартиру с Кононовым?





- Президент Капский с тренером Пунтусом решили, что БАТЭ необходимы опытные футболисты. Олег пришел действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Пунтус подошел к нам с Жевновым: "У вас же найдется в квартире место еще для одного человека?". Конечно, найдется, какие вопросы. Олег и подселился к нам.





- Нормально уживались?





- Абсолютно. Нам с Юрой по 20 лет было, хотелось все успеть — девочки, дискотеки. А Олег намного старше, уже взрослый, степенный мужчина. Супчик варил. Для нас это было хорошее подспорье. Так и жили втроем в съёмной двушке, пока как-то раз утром Кононов не объявил: "Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и скажу Пунтусу и Капскому, что больше не могу и не хочу играть. Нет здоровья".





- Сейчас отношения с Кононовым сохранились?



