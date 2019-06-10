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Татьяна Холодович победила на турнире в Германии

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на международном турнире Javelin Speerwurf-Festival в Йене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.


В заключительном, шестом, выходе в сектор один из лидеров мирового сезона в этом виде показала результат 62 м 93 см. На прошедшем 6 июня этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме белоруска, отправив копье на 61 м 32 см, не смогла попасть на пьедестал. В Йене все решилось в заключительной попытке. 

Лидировавшая со старта соревнований Кристин Хуссонг из Германии (62 м 40 см) не смогла превзойти достижение белоруски. Третье место в активе Анну Рани из Индии - 60 м 46 см. Татьяна Холодович вошла в состав сборной Беларуси по легкой атлетике на II Европейские игры в Минске. Соревнования по легкой атлетике на II Европейских играх пройдут с 23 по 28 июня на стадионе "Динамо" в новом формате - "Динамичная новая легкая атлетика" (DNA). В турнире примут участие 24 команды. 


В программу соревнований включены бег 100 м (мужчины, женщины), бег 110 м с барьерами (мужчины), бег 100 м с барьерами (женщины), метание копья (мужчины, женщины), прыжки в длину (мужчины, женщины), прыжки в высоту (мужчины), эстафетный бег 4x400 м (две женщины, двое мужчин) и смешанная эстафета в виде гонки преследования (две женщины, двое мужчин).


11:40 10/06/2019
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