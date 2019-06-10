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Она вернулась! Арина Соболенко снова вошла в первую десятку рейтинга WTA

Белорусская теннисистка вернулась в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Перед началом «Ролан Гаррос» белоруска была на 11 месте, а во втором раунде чемпионата поднялась на 10 позицию — у нее 3565 очков.

На этой неделе А. Соболенко будет играть на турнире в Хертогенбосе.

Победительница открытого чемпионата Франции Эшли Барти первый раз за свою карьеру оказалась на 2 месте в мировом рейтинге, на первой позиции по-прежнему — японка Наоми Осака.

Топ-10 рейтинга WTA:

Наоми Осака (Япония) — 6486 очков
Эшли Барти (Австралия) — 6350
Каролина Плишкова (Чехия) — 5685
Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345
Петра Квитова (Чехия) – 4925
Ангелика Кербер (Германия) – 4675
Элина Свитолина (Украина) – 3967
Симона Халеп (Румыния) – 3963
Слоан Стивенс (США) – 3682
Арина Соболенко (Беларусь) – 3565


11:12 10/06/2019
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