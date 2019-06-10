



Перед началом «Ролан Гаррос» белоруска была на 11 месте, а во втором раунде чемпионата поднялась на 10 позицию — у нее 3565 очков.





На этой неделе А. Соболенко будет играть на турнире в Хертогенбосе.





Победительница открытого чемпионата Франции Эшли Барти первый раз за свою карьеру оказалась на 2 месте в мировом рейтинге, на первой позиции по-прежнему — японка Наоми Осака.

Топ-10 рейтинга WTA:

Наоми Осака (Япония) — 6486 очков

Эшли Барти (Австралия) — 6350

Каролина Плишкова (Чехия) — 5685

Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345

Петра Квитова (Чехия) – 4925

Ангелика Кербер (Германия) – 4675

Элина Свитолина (Украина) – 3967

Симона Халеп (Румыния) – 3963

Слоан Стивенс (США) – 3682

Арина Соболенко (Беларусь) – 3565



