У Екатерины Карстен умерла мама

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на свое сайте сегодня выразило прославленной спортсменке соболезнование в связи с постигшим ее горем.





Евдокии Гавриловне, маме спортсменки, в этом год исполнилось 82 года.









Напомним, что Екатерина Карстен (Ходотович) росла вместе с тремя братьями и двумя сестрами в деревне Осечино в Крупском районе и была последним ребенком в семье. Даже уже живя в Германии она с мужем время от времени приезжала к маме в деревню копать картошку.





- Маме было со мной непросто, – как-то рассказывала спортсменка. – Я была в семье шестым, младшим ребенком. И не любила сидеть дома с куклами. С мальчишками в футбол, хоккей, в снежки на крышах играла, по деревьям лазила. И падала не раз и не два. Пришли как-то с мамой в гости к бабушке, и, пока те чай пили, мы с братом полезли на чердак. А дом старый, балка прогнила, и я оттуда свалилась прямо в чугуны и ведра с водой. От удара вздохнуть не могла. Благо все обошлось одним испугом. Но маме часто приходилось поволноваться. И за моих сестер, которые на дискотеку ночью ходили за 8 км, и братьев по ночам по деревне искала, особенно если свадьба у кого-то или в армию провожают: без драк никогда не обходилось. Она все наши похождения терпела. Бывало, поругает, крапивой погоняет, но отцу не рассказывала. Добрая была.









Денег было не так много, но выкраивала нам на конфеты, сладости. Мама работала в колхозе, телят кормила. Нелегко ей приходилось, особенно зимой, когда силос замерзал, его надо было выбирать вручную. Мама уставала, поэтому помогали ей как могли. За животными смотрели мы с братом. Сена дать, воды наносить, напоить, колонок тогда не было. И в колхозе помогали - полоть бураки, лен брать руками. У нас было более 30 овец, и за них отвечала я. Даже мама их не различала. А я любую могла найти среди чужих. Летом, когда друзья из городов приезжали в деревню, мы с братом часто убегали, хотелось погулять, у костра посидеть до рассвета. В полшестого коров пасти, а мы только в 3 - 4 утра спать ложились. Но куда деваться: маме на работу, а мы - на хозяйстве. Мама говорила всегда, что надо добросовестно трудиться, честно. Будет результат, тогда и люди будут уважать. Учила выкладываться на полную катушку. И я старалась. И выносливость, трудолюбие - это с детства мне привили. Может, поэтому и в спорте результата добилась. Когда начинала заниматься кадемической греблей, мне поначалу не нравилось, я сидела в восьмерке и работать в команде не получалось: один хочет сачкануть, второй - посмотреть по сторонам, третий вообще не напрягается. А я хотела не просто числиться в спорте.









Поэтому даже думала уйти. А когда тренер меня посадил в одиночку, у меня стали появляться результаты. Мама не нацеливала меня на чемпионку, на медали. Главное, чтобы работа была, а кем - не важно... Мама, конечно, следит за моими результатами, переживает. Как-то приехала ко мне домой, а я занималась на тренажере, с меня пот ручьем. Она стояла у дверей, смотрела и плакала, ей казалось, что мне так тяжело. Очень расстроилась из-за результата в финальной гонке на Олимпиаде в Пекине, возмущалась, что подстроили - так в меня верила. Маме сегодня 76 лет, она до сих пор живет в деревне Осечино. Остались только куры у нее да коты с собаками. Приезжать к ней получается нечасто. Чтобы неделю побыла, такого давно не было. Стараемся по возможности помогать ей. Только она не дожидается нас, сама и картошку посадит, и огород вскопает: хочет, чтобы к ней приезжали поговорить, посидеть. Еще и с собой нагрузит овощей-закаток.



