Португалия стала первым победителем Лиги наций
Сборная Португалии победила сборную Нидерландов и стала первым обладателем кубка Лиги наций УЕФА.
Португалия принимала у себя «финал четырех» Лиги наций. Решающая встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш, пишет .oxu.az
Для Роналду и многих португальских футболистов это стало вторым значимым трофеем за три года.
В матче за 3-е место англичане в серии пенальти обыграли швейцарцев (6:5).
08:34 10/06/2019