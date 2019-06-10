33 предприятия в Лиде, 33 завода. Неужели мы такие нищие, что не можем содержать какой-то мини-футбольный клуб, который самый дешевый из всех видов спорта? При этом обидно другое: содержание одного из клубов в Лиде — этого нам хватило бы на 4-5 лет. Бюджета клуба одного из другого вида спорта, который содержат — мне бы этого хватило на нашу команду на четыре года. Это притом, что там занимают 5-8-е места, а мы занимаем первые места и в Европе. Скажем, нас вся Европа узнала.





Вот это для людей праздник. Поверьте мне, я знаю за 9 лет: в Лиде после каждой победы повышается производительность труда. Люди с таким настроением идут! Я же с людьми разговариваю.





Последнюю встречу мы играли, ко мне подходят пять людей в районе 70 лет. Они говорят: "Мы не знаем, что будем делать в Лиде. Давайте мы соберем деньги городом". И говорит: "Я вот готов", — не знаю, сколько у них там пенсия... "Готов вот вам сейчас дать 100 долларов на команду. Давайте, нас 1000 болельщиков, давайте попробуем. Каждый по 1000 даст, и все". Понимаете, людям не знаешь, что ответить.









Мы сегодня имеем все предложения. Вся команда, ребята, тренерский состав, они сегодня имеют все предложения, и, скажем так, без работы никто не останется. Но дело в другом: что сегодня все футболисты ждут решения, несмотря на то, что им всем предлагают хорошие варианты, никто не хочет уезжать. Потому что они действительно корнями выросли, столького достигли в этой лиге, таких результатов добивались.





Есть вообще очень богатый человек из Лиды. Я его в новостях увидел наших белорусских, в Forbes состоит в тридцатке самых богатых до 30 лет. Сам родом из Лиды. Как-то не могу с ним связаться, правда. Хотел бы с ним связаться. Думаю, вопросов бы не было.





Знаете, как в "Свадьбе в Малиновке": у пана атамана не будет денег — хлопцы разбегутся. Так и здесь, — сказал Тарчило в программе "Неделя спорта" на СТВ.



