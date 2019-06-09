Дисквалификацию федерации легкой атлетики России продлили десятый раз





Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Участники совета организации в Монако в воскресенье, 9 июня, отказались восстанавливать членство россиян, приостановленное в 2015 году в связи с массовыми случаями применения допинга, передает "Немецкая волна"





Глава рабочей группы IAAF, контролирующей усилия российской стороны по восстановлению членства в ассоциации, Руне Андерсен сообщил, что принятие такого решения руководству организации порекомендовала его команда. Он также указал, что IAAF проверит информацию СМИ о том, что два российских тренера и один врач, отстраненные от работы со спортсменами, продолжают свою деятельность.





ЧМ по легкой атлетике, скорее всего, пройдет без сборной РФ





Таким образом чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе с 27 сентября по 6 октября, по всей видимости, вновь пройдет без российской сборной. Следующее заседание совета IAAF состоится за несколько дней до открытия первенства.



