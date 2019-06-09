Ты не ты, когда на носу Евроигры: посмотрите, как двое парней босиком мыли здание олимпийского комитета
Беларусы стали свидетелями «смертельного номера»: стеклянный Национальный олимпийский комитет двое парней босиком мыли швабрами.
Фото и видео очевидцы прислали автору Telegram-канала «Nexta».
На снимках видно, как парни чистят скользкое стекло босиком. В то время как важный вопрос промышленного альпинизма – обеспечение безопасности. У работников обязательно должна быть веревка, каска и соответствующая обувь. Автор Telegram-канала Степан Светлов предположил, что экспресс-чистка связана с наступающими Евроиграми, но это пока остается загадкой.
Источник: kyky.org
16:03 09/06/2019