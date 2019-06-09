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Бывший президент афганской федерации футбола оштрафован и пожизненно отстранен от футбола. Его обвинили в сексуальных домогательствах

Международная федерация футбола пожизненно отстранила экс-главу федерации футбола Афганистана Керамуудина Карима от футбольной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, комитет по этике признал функционера виновным в превышении должностных полномочий, а также в сексуальных домогательствах в отношении футболисток женской сборной Афганистана. 

Минимум пять футболисток сборной обвинили президента в сексуальном насилии в период с 2013 по 2018 годы, когда Керамуудин занимал пост главы федерации. Кроме того, чиновника оштрафовали на один миллион швейцарских франков (около 890 тысяч евро).

11:37 09/06/2019
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