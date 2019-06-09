Футбол, Вторая лига. Команда не приехала на матч

"У федерации есть два решения либо снять очки у клубов с которым у них были игры, либо засчитывать технические поражения и добавлять 3 очка командам, с которыми у них игры", — говорится в записи.





Отметим, команда не явилась на игру восьмого тура против "Белшины-2", получив техническое поражение. "Клецк", проиграв все матчи в чемпионате, замыкал таблицу.



