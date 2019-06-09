В России избили и утопили чемпиона по греко-римской борьбе. Он заступился за беременную женщину
В Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева.
Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво, сообщает Lenta.
В итоге молодые люди начали наносить мужчине удары руками и ногами, пока он не упал в пруд, а затем продолжили избивать, пока тот не ушел под воду и не скончался. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
08:12 09/06/2019